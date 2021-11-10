Відома українська телеведуча Леся Нікітюк у своєму Instagram поділилася із шанувальниками, що почала пити шафрановий чай і розповіла про його користь.

Як пише Politeka.net, 34-річна відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка разом із шоуменом Сергієм Притулою веде розважальне шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі", часто розповідає про особисте життя в своєму Instagram, де за нею слідкує майже чотири мільйони людей.

Цього разу Леся розповіла фанатам, що п’є шафрановий чай, який відновлює жіноче здоров’я.

Також телеведуча вирішила пожартувати у своєму стилі та сказала, що завдяки чаю відростила довге волосся за один день.

"Це я вчора почала пити шафрановий чай і от бачите, волосся відросло, все відросло…", - пожартувала Леся та похвалилася шикарною шевелюрою.

Зауважимо, що довге волосся Нікітюк спеціально наростили для заходу, тому шафрановий чай тут ні до чого, у телеведучої просто хороше почуття гумору.

Рaніше Politeka писала, що Нікітюк вразила видом на "Хто зверху?" і звернулася до українців: "Ви просто змушені...".

Нагадаємо, що Леся Нікітюк довела хлопця до сліз своїми одкровеннями про сім'ю: вагітну привели на розстріл.

A ще Politeka повідомляла, що Осадча зворушила Нікітюк знімком з новонародженим малюком: "Маленький бубусик".