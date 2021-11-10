Відома українська телеведуча Леся Нікітюк у своєму Instagram поділилася із шанувальниками, що почала пити шафрановий чай і розповіла про його користь.
Як пише Politeka.net, 34-річна відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка разом із шоуменом Сергієм Притулою веде розважальне шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі", часто розповідає про особисте життя в своєму Instagram, де за нею слідкує майже чотири мільйони людей.
Цього разу Леся розповіла фанатам, що п’є шафрановий чай, який відновлює жіноче здоров’я.
Також телеведуча вирішила пожартувати у своєму стилі та сказала, що завдяки чаю відростила довге волосся за один день.
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"Це я вчора почала пити шафрановий чай і от бачите, волосся відросло, все відросло…", - пожартувала Леся та похвалилася шикарною шевелюрою.
Зауважимо, що довге волосся Нікітюк спеціально наростили для заходу, тому шафрановий чай тут ні до чого, у телеведучої просто хороше почуття гумору.
Рaніше Politeka писала, що Нікітюк вразила видом на "Хто зверху?" і звернулася до українців: "Ви просто змушені...".
Нагадаємо, що Леся Нікітюк довела хлопця до сліз своїми одкровеннями про сім'ю: вагітну привели на розстріл.
A ще Politeka повідомляла, що Осадча зворушила Нікітюк знімком з новонародженим малюком: "Маленький бубусик".