Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як розслабляється після занять спортом, засвітивши свою рідну людину.

Ресторатор вже багато років будує кар'єру в Україні, але також не забуває про подорожі та відпочинок, передає Politeka.net. Наприклад, нещодавно ресторатор в компанії друзів і коханої побував на Мальдівах.

А у своїх нових сторіс суддя шоу розповів, що займався спортом, й після цього вирішив поплавати в басейні. Разом з Ектором була його мама, і, ймовірно, кохана жінка.

"Як добре, що після спорту є басейн. Як добре, коли у тебе є любов", - поділився Ектор, піднявши палець.

"День має бути насичений, потрібно бути готовим на 100%", - написав ресторатор.

Пізніше шоумен підплив до матері.

"І з нами сьогодні мама", - поділився Ектор.

Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво не особливо поширюється про своє особисте життя. Зараз ресторатор приховує, хто його кохана, постійно кажучи про неї натяками.

В одному з недавніх постів суддя "Майстер Шеф" раптово задався питанням чи можлива дружба між чоловіком і жінкою.

Як він сам зазначив, всі його відносини починалися з міцної дружби, але потім плавно перетікали в роман.

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