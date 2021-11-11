Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як розслабляється після занять спортом, засвітивши свою рідну людину.
Ресторатор вже багато років будує кар'єру в Україні, але також не забуває про подорожі та відпочинок, передає Politeka.net. Наприклад, нещодавно ресторатор в компанії друзів і коханої побував на Мальдівах.
А у своїх нових сторіс суддя шоу розповів, що займався спортом, й після цього вирішив поплавати в басейні. Разом з Ектором була його мама, і, ймовірно, кохана жінка.
"Як добре, що після спорту є басейн. Як добре, коли у тебе є любов", - поділився Ектор, піднявши палець.
"День має бути насичений, потрібно бути готовим на 100%", - написав ресторатор.
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Пізніше шоумен підплив до матері.
"І з нами сьогодні мама", - поділився Ектор.
Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво не особливо поширюється про своє особисте життя. Зараз ресторатор приховує, хто його кохана, постійно кажучи про неї натяками.
В одному з недавніх постів суддя "Майстер Шеф" раптово задався питанням чи можлива дружба між чоловіком і жінкою.
Як він сам зазначив, всі його відносини починалися з міцної дружби, але потім плавно перетікали в роман.
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