Відома українська акторка та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук в інтерв’ю зізналася, що вона старша за свого коханого.

Як пише Politeka.net, 36-річну акторку Анну Саліванчук, яка вийшла заміж за продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова, знають завдяки ролям у ситкомі "Одного разу під Полтавою" та комедії "Свінгери".

Жінка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться із шанувальниками своїми думками та публікує фото і відео, а також часто дає інтерв’ю.

Цього разу в програмі "Зірковий шлях" Анна зізналася, що насправді на три роки старша за свого чоловіка. Зірка висловила свою думку про хейтерів 19-річного переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина та його 23-річної вагітної нареченої Іванки.

"Якщо хейтять і говорять про цю людину, значить вона відома. Просто заздрять, ось і все. Я теж старша за свого чоловіка на три роки, а значить, що я теж стара кобила, можна так сказати", - жартує Ганна.

Рaніше Politeka писала, що дружина продюсера Квартал 95 "психанула" і кардинально змінила імідж, як вона тепер виглядає: "Заздрю вашому чоловікові".

Нагадаємо, що дружина продюсера "Квартал 95" розповіла, де знайти бажання жити: "Життя перетворюється на день бабака...".

A ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" згадала, як виглядала на початку відносин: "У нас річниця!".