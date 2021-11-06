Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова висловилася про цінність життя після сумної звістки, через яку публічно розридалася.

Артистка звикла розповідати про свої проблеми і не приховує почуттів, коли щось відбувається в її житті. Максимально щиро Анна зазвичай звертається до фанатів, щоб не показувати штучно прикрашену картину. Цього разу Саліванчук заговорила про особисті переживання:

"Коли йде близька людина, він залишає в нас частинку себе. Звичайно, він вже не повернеться. Але в наших силах продовжити його земну подорож ділячись цією часткою з іншими. Це найкраще рішення, що ми можемо прийняти, зберігаючи пам'ять про близького друга.

І продовжувати жити, любити, працювати, спілкуватися з друзями, ходити в театри і на концерти, займатися спортом. Життя-фантастична штука! І потрібно її проживати щасливо! З усіма злетами і падіннями, печалями і радощами, але не припиняючи насолоджуватися і любити кожну відведені мить!» - написала Саліванчук.

Шанувальники її підтримали: "найкраща!😍 ❤ 😉 ; Повністю згоден!); Як все вірно сказано".

Раніше 36-річна зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" і комедії "Свінгери" повідомила в Instagram про раптову смерть українського режисера, худрука Театру на Подолі в Києві Віталія Малахова. Саліванчук доповнила пост яскравим фото з метром.

За словами актриси, покійний був для неї як другий батько.

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