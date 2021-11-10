Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова вирішила показати, як набралася сил і вперше кардинально змінила зачіску, яка її змінила.

Як відомо, Анна веде сторінку в Instagram досить активною. Артистці подобається розповідати про себе і зміни в житті, записувати багато відео і показувати різні притчі. Цього ж разу Саліванчук поділилася більш особистими знімками.

Як виявилося, артистка наростила локони і зробила кучері:

"Я психанула і вирішила це зробити🙈 взагалі я боюся змін у зовнішності, але коли як не зараз👍 всього лише 2,5 години і ти - 1,5 місяці з укладанням!! Дякую. Пишіть подобатися вам чи ні? Хотіли б ви собі такі кучері?» - написала Анна під невеликим відео.

Шанувальники почали коментувати побачене:

"Ой, клас❤️; дуже красиво!!!!!🔥❤️Супер Супер; дуже красива 😍; кайф; дуже красиво😍; дуже тобі добре 😍; Вау! До речі, дуже кльово вийшло!!!!; Дуже хороший результат, як на мене, вам до лиця таке укладання✨; так, дуже подобається, дуже хочу!!!; Це просто 🔥 заздрю вашому чоловікові".

Нагадаємо, Ганні Саліванчук робили небезпечну операцію на шийному хребті. Актрисі довелося видаляти 2 грижі і ставити титанову пластину, звідки і з'явився шрам.

"На шийному хребті мені видалили 2 грижі, 1 диск і вставили титанову пластину. Це спинний мозок чому пропав зір, а це дуже небезпечно. Я могла залишитися овочем", - зізналася Анна Саліванчук.

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