Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук вирішила підняти цікаву тему про натхнення і расскзаала про те, як його можна знайти.

Цього разу Анна вирішила поміркувати на тему натхнення і того, як його знайти творчій людині. Більш того, вона вирішила навести конкретні приклади. Як правило, Саліванчук супроводжує подібні пости особистими постановочними кадрами.

"Всім нам в тій чи іншій мірі знайомий стан, коли ми загрузли в рутині і кожен наш день схожий на попередній. Особливо зрозуміють мене мами🙈

Ми робимо одні й ті ж дії, йдемо на роботу за інерцією, спілкуємося з тими ж людьми, приходимо додому і дивимося одні й ті ж соц мережі, безцільно скролимо стрічку... І так поступово наше життя перетворюється в»день бабака". Про яке натхнення може йти мова? Як повернути собі енергію, бажання жити і дихати на повні груди? Але ж дуже важливо відчувати наповненість в кожній хвилині, відведеній нам!"- висловилася Саліванчук.

Вона порадила намагатися ставити себе в ситуацію, коли щодня ви стикаєтеся з чимось новим. З новою інформацією, з новими людьми, з новою їжею в закладі, з новими фільмами і книгами.

"Важливі нові знайомства, нові місця, інформація, новий досвід. Здавалося б, це дуже прості поради, але вони реально працюють!». - зробила висновок Ганна в посту.

Раніше в Сторісах Саліванчук вирішила показати пам'ятні кадри семирічної давності. Як виявилося, тоді Анна тільки починала свої стосунки з чоловіком і їх відпочинок їй дуже запам'ятався:

«У нас річниця першого побачення. А це фото вже через десять днів після першого побачення і ми вже в Ізраїлі» - поділилася Анна. Вона також показала, як виглядала її фігура до народження двох дітей і як вона змінилася за цей час.

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