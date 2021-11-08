Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук вирішила згадати про перші зустрічі з чоловіком і показала пам'ятні архівні фото.

Популярна актриса кожен день розповідає в Instagram про своє життя, показує свій зовнішній вигляд і говорить про проблеми сім'ї і дітей. Причому Анна постійно також публікує кадри зі своїх фотосесій і вибирає спеціальні теми до кожного фото.

Цього разу в Сторісах Саліванчук вирішила показати пам'ятні кадри семирічної давності. Як виявилося, тоді Анна тільки починала свої стосунки з чоловіком і їх відпочинок їй дуже запам'ятався:

«У нас річниця першого побачення. А це фото вже через десять днів після першого побачення і ми вже в Ізраїлі» - поділилася Анна. Вона також показала, як виглядала її фігура до народження двох дітей і як вона змінилася за цей час.

Як можна помітити, артистка також активно веде Instagram-розповідає про себе, життєвий досвід і враження від різних випадків. Не обходиться без повчальних історій. Любить також Саліванчук блиснути фігурою.

Над собою Анна багато працює і форми під фільтрами не приховує. Більш того, Анна має намір повернути пластичність і тренується досить часто, щоб без проблем сідати на шпагат. У чорному обтягуючому костюмі Саліванчук покрутилася перед камерою і показала, в якій формі вона зараз.

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