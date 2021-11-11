Відомий український телеведучий та актор Юрій Горбунов, який веде танцювальний проєкт "Танці з зірками", поділився світлиною із важливого засідання.

Як пише Politeka.net, український шоумен, телеведучий та актор Юрій Горбунов вже чотири роки живе у шлюбі із ведучою "Світського життя" Катериною Осадчою. Пара виховує двох спільних синів - Івана та Данила, а також сина Каті від першого шлюбу Іллю.

Зауважимо, що вже декілька сезонів поспіль Горбунов веде шоу "Танці з зірками". Окрім цього, Горбунов був тренером та суддею "Ліги сміху", а також знімався у комедії "Скажене весілля". Шоумена знають як веселого та позитивного чоловіка.

Однак у своєму Instagram ведучий показав себе з іншого боку. Він поділився світлиною із засідання "Держкіно", на якій був зосередженим та серйозним.

Рaніше Politeka писала, що Юрій Горбунов не стримав емоцій за лаштунками "Танців з зірками", кадри: "Моя любов зі мною!".

Нагадаємо, що Горбунов здивував українців екстравагантним образом до пари Осадчої: "Катя у вас шляпочница...".

A ще Politeka повідомляла, що Юрій Горбунов засвітив несподіваного гостя на "Танцях з зірками", кадри: "Чекаєте?".