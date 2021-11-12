Гуморист, пародист та чоловік легендарної російської співачки Алли Пугачової Максим Галкін, якому нещодавно заборонили в’їзд в Україну, повідомив шанувальникам про важливе рішення.

Як пише Politeka.net, 45-річний російський пародист, гуморист, телеведучий, кіноактор та співак Максим Галкін, який у 2011 році одружився із виконавицею Аллою Пугачовою, вирішив поділитися із шанувальниками в своєму Instagram важливим рішенням. Галкін записав декілька сторіс у яких розповів, що буде намагатися хоча б протягом місяця показувати, як проходить його звичайний день.

"Я просто подумав, що багато хто з блогерів фіксує кожен свій крок, буває, розказують, як важко вони працюють. А я ніколи не розповідав, як складаються мої дні, а тут подумав, давайте я хоча б протягом місяця буду регулярно вам розповідати, що я сьогодні зробив (кого це цікавиться – про себе – ред.), - сказав Галкін.

Гуморист записував відео з машини, адже якраз повертався із Підмосков’я додому.

Нагадаємо, що нещодавно Максиму Галкіну заборонили в’їзд в Україну – він потрапив у "чорний список" СБУ та Міністерства культури. Офіційною причиною стало те, що гуморист "провокує сепаратистські настрої" і "створює передумови для порушення територіальної цілісності нашої держави", а також "підтримує тимчасову окупацію частини України державою-агресором". Тому усі стрічки з участю Галкіна відтепер заборонено показувати на телебачені.

Варто зауважити, що минулого року чоловік опублікував у своєму Instagram ролик з пародією на президента України Володимира Зеленського, висміявши його ініціативу всеукраїнського опитування "П'ять питань від президента".

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