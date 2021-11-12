Екс-дружина виконавця Позитива дизайнерка Анна Андрійчук в інтерв’ю "Зірковому шляху" прокоментувала чутки про роман свого колишнього із його партнеркою в "Танцях з зірками".

Як пише Politeka.net, звістка про розлучення колишнього соліста популярної групи "Время и стекло" Позитива (справжнє ім’я Олексій Завгородній) та дизайнерки та засновниці бренду ANNCHOO Анни Андрійчук сколихнула увесь шоу-бізнес. Пара була разом із 16 років, а у 2013 офіційно оформила стосунки. Тоді причиною розлучення Андрійчук назвала те, що в Завгороднього завжди на першому місці була робота, а вона хотіла сім’ю та дитину.

Нещодавно в інтерв’ю програмі "Зірковий шлях" Андрійчук прокоментувала численні чутки про зради вже екскоханого, зокрема й той факт, що в мережі говорять, ніби Позитив покинув Анну заради своєї партнерки на "Танцях з зірками" Юлії Сахневич.

"Я не знаю, з ким він. Я назад не дивлюся, у чужій білизні не копаюся. У нього своє життя, у мене своє. Ми розійшлися тому, що прийшов час. Ми подорослішали і особисто мені захотілося вже йти далі. У якийсь момент я зрозуміла, що я стою на місці", - сказала Анна.

На запитання інтерв’юера про те, чи інша жінка стала причиною розриву, Андрійчук відповіла, що ні.

"Якщо й була інша жінка, то це буде на совісті Олексія, але я про це нічого не знаю", - відповіла Андрійчук.

Дизайнерка зауважила, що Позитиву весь час приписували якісь романи, тому усьому вірити не варто.

"Вони танцювали разом, вони були в одному проєкті, тому…", - каже Анна щодо Сахневич.

До того ж, за словами жінки вони з Позитивом вже не жили разом, коли він танцював із Сахневич.

Рaніше Politeka писала, що ексдружина Позитива зважилася розповісти правду про розлучення і чи винна інша жінка: "Буде на його совісті".

Нагадаємо, що ексдружина Позитива збентежила неоднозначними кадрами з Каменських і її мамою: "Моя подруга така...".

A ще Politeka повідомляла, що ексдружина Позитива з "Время и Стекло" показала, як стильно утеплилася на осінь: "Внутрішній стан".