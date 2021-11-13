Колишня дружина екс-соліста гурту "Время и стекло" Позитива Анна Андрійчук в інтерв’ю "Зірковому шляху" розповіла, чому за стільки років шлюбу в них не було дітей.

Як пише Politeka.net, відома дизайнерка та засновниця бренду ANNCHOO Анна Андрійчук та колишній соліст популярної групи "Время и стекло" Олексій Завгородній, який виступав під псевдонімом Позитив, розлучилися після багатьох років шлюбу. Вони зустрічалися із 16 років, а з 2013 були в шлюбі. Однією із причин Анна назвала те, що в пари не було дітей, а їй хотілося сім’ю.

В інтерв’ю програмі "Зірковий шлях" дизайнерка розповіла, чому так сталося, адже вона була готова до дітей морально і дуже цього хотіла.

"Ми з Олексієм давно планували…Ну як давно… Олексій знав, що я дуже хочу дитину, але, бачиш, не вийшло. Ну це така тема, не дуже приємна. Я не можу сказати, що болюча, я болі щодо минулого життя вже не відчуваю взагалі. Тобто я зараз спокійно вже можу про це говорити. Ну Бог не дав дитини, тут говорити нема про що", - каже Анна.

Рaніше Politeka писала, що Позитив з "Время и Стекло" повідомив про свій стан після травми і показав фото: "Ого, одужуй швидше".

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