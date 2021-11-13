Українська співачка Софія Ротару останнім часом уникає концертів в РФ - російські ЗМІ розтрубили про нібито її сумний стан здоров'я.

Зокрема, з приводу можливих хвороб 74-річної артистки висловився відомий музичний критик Сергій Сосєдов, екс-суддя шоу "Х-Фактор" і "Україна має талант".

Він заявив, що кар'єра Ротару завершена, оскільки її здоров'я зносилося. За словами критика, у артистки спостерігаються серйозні проблеми з серцем.

Висловлювання Сосєдова, що з'явилися в ЗМІ, обурили єдиного сина Софії Михайлівни, продюсера Руслана Євдокименка.

На питання «МК» про правдивість слів критика щодо здоров'я співачки, той відповів різко: "А хто такий Сосєдов? Смішно. Сосєдов — міль".

Також продюсер запевнив, що Ротару відмінно себе почуває, і подякував шанувальникам за занепокоєння.

У перервах між "захистом" матері від хейтерів, 51-річний Євдокименко, судячи з його свіжого фото в соцмережі, захопився байкерством. Син співачки позував на автозаправці, в мотоциклетному шоломі, і хвалився своїм "залізним конем".

Тим часом, стан здоров'я Ротару хвилює не тільки Сосєдова. Користувачі гаряче обговорюють нове відео зі співачкою з церемонії вручення нагород "Національна легенда України". Оператор зняв, як у Софії Михайлівни тремтить голова. Багато хто запідозрив у неї хворобу Паркінсона.

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