Украинская певица София Ротару в последнее время избегает концертов в РФ - российские СМИ раструбили о якобы ее печальном состоянии здоровья.
В частности, по поводу возможных болезней 74-летней артистки высказался известный музыкальный критик Сергей Соседов, экс-судья шоу "Х-Фактор" и "Україна має талант".
Он заявил, что карьера Ротару завершена, поскольку ее здоровье износилось. По словам критика, у артистки наблюдаются серьезные проблемы с сердцем.
Появившиеся в СМИ высказывания Соседова возмутили единственного сына Софии Михайловны, продюсера Руслана Евдокименко.
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На вопрос «МК» о правдивости слов критика касательно здоровья певицы, тот ответил резко: «А кто такой Соседов? Смешно. Соседов — моль».
Также продюсер заверил, что Ротару отлично себя чувствует, и поблагодарил поклонников за беспокойство.
В перерывах между "защитой" матери от хейтеров, 51-летний Евдокименко, судя по его свежему фото в соцсети, увлекся байкерством. Сын певицы позировал на автозаправке, в мотоциклетном шлеме, и хвастался своим "железным конем".
Тем временем, состояние здоровья Ротару волнует не только Соседова. Пользователи горячо обсуждают новое видео с певицей с церемонии вручения наград "Национальная легенда Украины". Оператор заснял, как у Софии Михайловны дрожит голова. Многие заподозрили у нее болезнь Паркинсона.
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