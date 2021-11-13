Украинская певица София Ротару в последнее время избегает концертов в РФ - российские СМИ раструбили о якобы ее печальном состоянии здоровья.

В частности, по поводу возможных болезней 74-летней артистки высказался известный музыкальный критик Сергей Соседов, экс-судья шоу "Х-Фактор" и "Україна має талант".

Он заявил, что карьера Ротару завершена, поскольку ее здоровье износилось. По словам критика, у артистки наблюдаются серьезные проблемы с сердцем.

Появившиеся в СМИ высказывания Соседова возмутили единственного сына Софии Михайловны, продюсера Руслана Евдокименко.

На вопрос «МК» о правдивости слов критика касательно здоровья певицы, тот ответил резко: «А кто такой Соседов? Смешно. Соседов — моль».

Также продюсер заверил, что Ротару отлично себя чувствует, и поблагодарил поклонников за беспокойство.

В перерывах между "защитой" матери от хейтеров, 51-летний Евдокименко, судя по его свежему фото в соцсети, увлекся байкерством. Сын певицы позировал на автозаправке, в мотоциклетном шлеме, и хвастался своим "железным конем".

Тем временем, состояние здоровья Ротару волнует не только Соседова. Пользователи горячо обсуждают новое видео с певицей с церемонии вручения наград "Национальная легенда Украины". Оператор заснял, как у Софии Михайловны дрожит голова. Многие заподозрили у нее болезнь Паркинсона.

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