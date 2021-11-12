Актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею шоу "Холостячка, а цього року стала суддею на шоу "Україна має талант", розповіла секрет своєї жіночності.
Популярна артистка багато уваги приділяє вибору образів, передає Politeka.net. Ксенія Мішина завжди виглядає дуже стильно, а завдяки гарному смаку, вона вміє поєднувати різні речі.
Цього разу артистка дала інтерв'ю Melovin у програмі "Світське Життя" актриса з'явилася в туфлях на високих підборах і платформі від бренду Versace. За словами Мішиної, вона вирішила купити взуття, як тільки його побачила.
"Я зрозуміла, що вони повинні бути у мене, тобто я їх подарувала собі і сказала: "Це для твоєї жіночності!", я просто закохалася в них з першого погляду.... Дівчина повинна себе балувати!",- поділилася Мішина.
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За словами артистки, вона в дитинстві мріяла стати моделлю, але зріст не дозволив, а тепер їй допомагають туфлі на підборах стати трохи вище.
Зазначимо, також артистка була в піджаку, у якого є історія - Ксенії його подарував учасник шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко. Вони підбирали одяг разом, і зірка ходила в ньому на знайомство з батьками фіналіста.
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