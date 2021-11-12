Актриса і гумористка з "Квартал 95", Олена Кравець, спробувала себе в новому амплуа і тепер задумалася над питанням про мрію попрацювати з геніями, що збулася.

Олена Кравець пробує себе в різних ролях, адже вона давно стала в Україні однією з найпопулярніших актрис, пише Politeka.net.

Цього разу артистка спробувала себе в озвучці. Тепер голосом зірки "Квартал 95" заговорила Олівія Колман у фільмі "Котячі світи Луїса Вейна".

Про це Кравець повідомила у своєму пості в Instagram. Примітно, що актриса задумалася, чи збулася її мрія попрацювати з геніями кіно.

"Тобі випав щасливий квиток, і ти вперше в житті пробуєш себе в дубляжі кіно, і нехай навіть, залишаючись голосом за кадром, є голосом самої Олівії Колман ☺ ️ у фільмі з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі…

Чи можна вважати мрію попрацювати разом з цими геніями своєї професії такою, що збулася? Або мріяти далі? Або просто сходити в кіно і заспокоїтися?))) ",- написала Кравець.

Майже за годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів:

"Це вогонь 🔥", " найкрасивіша ❤️🥰", " Супер ! Завжди приємно чути в дубляжі голоси наших улюблених артистів !😉 Сподіваюся українською?))) Це завжди веселіше ❤️", " треба мріяти і далі 🙌 але навіть так попрацювати з Камбербетчем 🎉 для мене було б вже виконання мрії😍 🙌 🔥".

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