Відома українська співачка Злата Огнєвіч, яка стала головною героїнею реаліті-шоу "Холостячка", поділилася із шанувальниками своїми враженнями від нового випуску, який не всім сподобався.

Як пише Politeka.net, на телеканалі СТБ минулого року запустили спін-офф чоловічої версії "Холостяк" – "Холостячка". Так, героїнею першого сезону стала акторка Ксенія Мішина, яка зараз сидить у суддівському кріслі на шоу "Україна має талант". Обранцем Мішиною став автор студії "Квартал 95" Олександр Еллерт, однак зараз пара не разом.

Героїнею другого сезону "Холостячки" стала співачка Злата Огнєвіч, яка зазначала, що прийшла на проєкт, щоб створити сім’ю.

У своєму Instagram героїня часто ділиться із шанувальниками враженнями. Цього разу Злата опублікувала фото зі зйомок, на якому була з ідеальним макіяжем, зачіскою та в красивому синьому платті.

"За один день можна прожити маленьке життя! Саме так і було зі мною на найромантичнішому проєкті про Любов ❤️‍🔥", - написала співачка.

Шанувальники відповіли "Холостячці" в Instagram, були й такі, кому новий випуск не сподобався.

"Я за Діму, бо ваше тяжіння відчувається навіть через екран❤️ ну і Андрій Хветкевич теж чоловік мрія, але то вже вам вирішувати)) найменше подобається Максим, надто вже він з усім погоджується, що насправді може говорити про його спосіб домагатися свого будь якими способами, та і не вірю я любов через декілька побачень, то скоріше закоханість", "Боже, таке любовне кохання з Максимом 🔥", "Чекаємо Рому на закуску! 😁", "Без Роми не цікаво дивитися 🙁", "Цей випуск був найнудніший і нудний, і навіть ніхто не пішов, навіщо було всіх залишати не зрозуміло ...) не цікаво і не захоплююче стало, далі дивитися не буду, нудьга!", "Вже зрозуміло, кого обрало серце Злати і до когось із чоловіків найбільша симпатія", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Огнєвіч здивувала рішенням в останньому ефірі "Холостячки": "Навіщо розкидатися мужиками".

Нагадаємо, що "Холостячка" Огневич чесно розповіла, в чому ходить вдома: "Мені в цьому приємно".

A ще Politeka повідомляла, що "Холостячку" Мішину в чорному міні запідозрили у вагітності: "Мені здалося, чи там...".