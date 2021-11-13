Відома українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно презентувала новий альбом "Двойной рай", у своєму Instagram показала, як займається йогою та вразила силою.
Як пише Politeka.net, 36-річна популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно зважилася на кардинальні зміни в зовнішності та зробила чуба, полетіла до грузинського міста Тбілісі. У своєму Instagram Кароль розповіла, що там у неї буде концерт.
Попри роботу, Тіна не забуває про заняття йогою. Співачка стверджує, що саме йога дозволяє їй залишатися завжди у формі і стежити за своєю фігурою. Тіна часто показує свої вміння шанувальникам та виконує одні з найскладніших поз, відео часто публікують і на фан-акаунтах.
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А цього разу Тіна показала надзвичайно складну позу – стійка на руках, для якої необхідна неймовірна сила.
Рaніше Politeka писала, що фанати розгадали "підказки" Тіни Кароль, в яких вона зараз відносинах з Даном Баланом: "Ось і повернулися червоні губи".
Нагадаємо, що Тіна Кароль з різних ракурсів показала, якою стала після зміни іміджу: "Це диво!".
A ще Politeka повідомляла, що Тіна Кароль несподівано заявила, що залишає Україну: "Нарешті я...".