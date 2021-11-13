Переможниця другого сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" та відомий кондитер Єлизавета Глінська показала шанувальникам, як змінилася за сім років.

Як пише Politeka.net, 38-річна Єлизавета Глінська у 2012 році завдяки перемозі на кулінарному шоу "Мастер Шеф" отримала можливість пройти базовий курс кулінарії в паризькій школі "Le Cordon Bleu". Однак на досягнутому Ліза не зупинилася та вчилася кондитерській справі у цій та ще одній школі у Франції, Росії, а також в Бельгійській Академії шоколаду та кондитерській школі Джорді Бордас в Іспанії.

Пізніше Глінська стала суддею шоу "Мастер Шеф. Професіонали" та 9 сезону "Мастер Шеф".

У своєму Instagram Ліза вирішила показати, як змінилася з часів участі в проєкті та опублікувала своє фото з 2012 та 2019 років.

"Між цими фото майже 7 років) плідних, цікавих.. для мене вони - ціле життя) у мені змінилося багато чого, хоча, я так само вірю в дива, як у той день.. ну ви знаєте, який 😌", - написала Єлизавета.

Шанувальники написали багато коментарів.

"Погляд змінився 🔥", " Шикарна жінка ❤️ і тоді, і зараз 😍", " У 2012 році фото погляд сповнений надією, а 2019 впевнений погляд 😊", "Хороша😍 яка ви чудова🔥захоплююсь вами😍", " Між фото дві різниці. Гарненька - шикарна! 😍", " Погляд став впевненішим 🔥🔥🔥", - написали в мережі.

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