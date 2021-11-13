Відомий український актор, зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий, який також є ведучим шоу "Ліга Сміху", поділився важливою новиною зі своїми шанувальниками в Instagram.

Як пише Politeka.net, 38-річний український шоумен, телеведучий та комічний актор Євген Кошовий, який є провідним актором студії "Квартал 95" та ведучим "Ліги сміху", часто публікує різні фото та відео у своєму Instagram.

Цього разу Кошовий за кермом свого автомобіля Land Rover розповів шанувальникам про важливу подію.

"Всім привіт! Ви думаєте, куди я так швидко їду, а я їду на зустріч гумористичній суботі, тому що сьогодні ввечері прем’єра нового "Вечірнього кварталу", а потім гумористичну естафету приймає новий "Жіночий квартал". Ніколи ще субота не була такою подвійно гумористичною", - сказав Кошовий.

Шанувальники залишили коментарі щодо фігури відомого актора.

" 🔥🔥🔥Жека, ти скоро в екран не влізеш😂😂😂", " Ну ти Жека і розпух…", "Ото розкабанів", "Харе жерти, йди до спортзалу ⛹️", " Час у зал Жекаа)) терміново! 😮", " Женя йди в зал 🏋️‍♂️ Реально вже не смішно!", " Харю від'їв за наші бабки, хоч бери та ремінь тягни навколо другого підборіддя", "Ого харю від’їв на державних харчах!", " Так, треба терміново! худнути!!", " Жека ти скоро Юзіка здоженеш", " А погладшав як 🤦🏻‍♀️", - написали в мережі.

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