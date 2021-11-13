Відомий український співак Олег Винник, який став одним із зіркових детективів популярного шоу "Маска", звернувся до шанувальників у своєму Instagram.

Як пише Politeka.net, популярний український співак та актор Олег Винник став одним із зіркових детективів шоу "Маска", де за три випуски разом із Олею Поляковою, Настею Каменських та Андрієм Данилко відгадали трьох персонажів – Баяна (Інна Білоконь), Грифона (Андрій П’ятов) та Фею (Лілія Ребрик).

Напередодні четвертого сезону шоу у своєму Instagram Олег Винник звернувся до шанувальників та запитав їхню думку, кого відкриють цього разу.

"За кого з героїв найзагадковішого шоу "Маска" вболіваєте? Як думаєте, хто пройде дистанцію до кінця? А кого ми розкриємо вже сьогодні - дивіться о 21:00 на каналі "Україна"🙂", - написав Винник.

"Засліпив посмішкою, (робіть це частіше ❤). Шалено чекаю вечора 💫", " Ви неймовірнооо сонячний та найкращий 🙌🏻❤️", " Я за Жирафу та Мухомора 😍😍😍 Вони класні 😍 Ви як завжди неперевершений ❤️ З нетерпінням чекаю вечора 😘", " Дуже-дуже цікаво хто є хто🤔❤️ Вболіваємо за Котика та Мухоморчика😍", " Із сьогоднішніх героїв вболіваю за Мухомора. Дуже класний персонаж. Але найулюбленіша маска Жирафа😍👏", " Жирафа i Скандал🔥🔥🔥", " За Скандал! 🔥Що сама маска вразила своєю неординарністью, що вокал крутий👏 P. S. : Горила поза конкуренцією😂", "Всі маски цікаві та особливі... На мою думку, 🤔 пройде дистанцію до кінця: маска Скандал...)", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Джміль на шоу "Маска" викликав бурхливі обговорення, українці висувають версії: "Джеррі Хейл або Іво Бобул".

Нагадаємо, що на шоу "Маска" дали підказку про нового персонажа Бурого Ведмедя: "Монатік або Потап...".

A ще Politeka повідомляла, що Лілія Ребрик в образі "Феї" розповіла, як її можна було розкусити: "Ніколи б не вгадав".