Колишня дружина відомого реп-виконавця Потапа Ірина Горова полетіла на відпочинок до іспанського міста Мадрид та поділилася цікавими свілинами.

Як пише Politeka.net, 43-річна співзасновниця продюсерського центру Mozgi Entertainment, CEO та генеральна продюсерка групи компаній MOZGI GROUP Ірина Горова 15 років прожила у шлюбі із відомим реп-співаком та продюсером Олексієм Потапенком, який зробив кар’єру під псевдонімом Потап. У 2014 пара розійшлася, але продовжують підтримувати дружні стосунки, у Горової та Потапа є спільний син Андрій.

У своєму Instagram Ірина часто ділиться цікавим контентом. Цього разу продюсерка опублікувала фото з Мадриду, куди полетіла.

"Мадрид 🇪🇸", - коротко написала Горова.

На фото колишня дружина Потапа була у чорних штанах та коричневій куртці, а поверх зав’язала кремовий светр. Образ дуже сподобався співачці Наді Дорофєєвій. Також Горова широко сміялася на камеру і під час фото підняла одну ногу.

"Куртка 🔥", - написала співачка.

Рaніше Politeka писала, що ексдружина Потапа Горова з чубчиком і окулярами здивувала кардинальною зміною іміджу: несподівані кадри.

Нагадаємо, що Дорофєєва з Дантесом і колишньою дружиною Потапа запалили в Португалії, відео: "Надя, ну що за стиль...".

A ще Politeka повідомляла, що ексдружина Потапа Горова поїхала в Узбекистан і здивувала новими кадрами: "Східна казка".