Відома продюсер і колишня дружина популярного артиста Потапа (Олексія Потапенко) Ірина Горова показала кадри з подорожі.

Як передає Politeka.net, Ірина Горова є відомим музичним продюсером. Також вона є співзасновницею продюсерського центру MOZGI Entertainment. У 2014-му році Ірина і Потап (Олексій Потапенко) розлучилися, але все також продовжують спілкування і роботу над проектами. У них є спільний син-Андрій Потапенко. Також у Горової є дочка-Наташа.

Так, цього разу екс-дружина Потапа опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Ірина Горова вирушила в подорож в східну країну - Узбекистан. Звідти вона показала різні кадри, як з пам'яток, так і з місцевими жителями.

"Східна казка", - прокоментувала фото Ірина Горова.

Також, на одному з фото вона засвітилася в компанії молодих чоловіків.

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