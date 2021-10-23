Відома продюсер і колишня дружина популярного артиста Потапа (Олексія Потапенко) Ірина Горова показала кадри з подорожі.
Як передає Politeka.net, Ірина Горова є відомим музичним продюсером. Також вона є співзасновницею продюсерського центру MOZGI Entertainment. У 2014-му році Ірина і Потап (Олексій Потапенко) розлучилися, але все також продовжують спілкування і роботу над проектами. У них є спільний син-Андрій Потапенко. Також у Горової є дочка-Наташа.
Так, цього разу екс-дружина Потапа опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Ірина Горова вирушила в подорож в східну країну - Узбекистан. Звідти вона показала різні кадри, як з пам'яток, так і з місцевими жителями.
"Східна казка", - прокоментувала фото Ірина Горова.
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Також, на одному з фото вона засвітилася в компанії молодих чоловіків.
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