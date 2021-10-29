Відома продюсер і колишня дружина Олексія Потапенка (Потап) Ірина Горова здивувала шанувальників кардинальною зміною іміджу.
Як повідомляє Politeka.net, відома українська продюсер і колишня дружина Потапа Ірина Горова часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в сторіс кадрами, на яких показала себе в новому іміджі.
На кадрах, які показала Ірина, її можна побачити, мабуть, після шопінгу, адже вона позує з величезним пакетом від модного бренду. Перед камерою красуня з'явилася в стильній картатій сорочці в зелених тонах і темних брюках, а через плече у неї темна сумка. Найбільше уваги привертає чубчик і модні окуляри в чорній оправі. Треба сказати, що Іра виглядає просто приголомшливо.
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