Відома продюсер і колишня дружина Олексія Потапенка (Потап) Ірина Горова здивувала шанувальників кардинальною зміною іміджу.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська продюсер і колишня дружина Потапа Ірина Горова часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в сторіс кадрами, на яких показала себе в новому іміджі.

На кадрах, які показала Ірина, її можна побачити, мабуть, після шопінгу, адже вона позує з величезним пакетом від модного бренду. Перед камерою красуня з'явилася в стильній картатій сорочці в зелених тонах і темних брюках, а через плече у неї темна сумка. Найбільше уваги привертає чубчик і модні окуляри в чорній оправі. Треба сказати, що Іра виглядає просто приголомшливо.

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