Відома українська продюсер і колишня дружина Олексія Потапенка (Потапа) Ірина Горова поділилася яскравими враженнями від подорожі до Португалії.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому Горова поділилася подробицями своєї подорожі в Лісабон, де вона проводила час з Надею Дорофєєвою, Володимиром Дантесом і не тільки.

"Як прожити за 2 дні тиждень? Поїхати в Лісабон, практично не спати, побачити неймовірний Cabo da Roca, прослухати в дорозі всю музику з плей листа, поїсти найсмачніших португальських солодощів, випити Vihno Verde на краю світу в компанії улюблених друзів, побігати з чайками на перегонки, реготати як в дитинстві, зробити мільйон фотографій з Дорофєєвої, познайомитися з сестрою Дантеса і її неймовірним чоловіком...", - розповіла про поїздку продюсер.

Горова поділилася знімками з подорожі, серед яких було і Селфі з Дорофєєвою.

Крім того, продюсер розповіла про пригоду в день вильоту додому. За її словами, о 4 ранку за годину до вильоту вона зрозуміла, що ще не зробила ПЛР-тест на зворотну дорогу.

"І потім розцілувати службовця аеропорту за те, що пропустив і я таки встигла на рейс і на радощах купила зелені «дуже потрібні» тапки Bottega", - додала Горова.

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