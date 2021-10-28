Надя Дорофєєва, колишня солістка групи" Время и Стекло", показала, як розважається з чоловіком на відпочинку в Лісабоні, Португалія.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є успішною співачкою, яка прославилася завдяки групі "Время и Стекло". Тепер зірка активно будує сольну кар'єру і радує фанатів новими хітами. Не забуває Надя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На фото Надя здалася разом з Володимиром Дантесом, своїм чоловіком. На ще одному зі знімків засвітила екс-дружина Потапа Ірина Горова.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Харошо вам відпочити! Ви заслужили", " така неймовірна атмосфера! Люблю бачити Надя щасливою"," гарного Вам відпочинку", " Надя, ну що за стиль? Ці джинси зводять з розуму", "тільки опублікували публікацію, і вже скільки ботів", "таки зустрілися", "як же приємно дивитися на таку пару", "найкраща пара шоу-бізнесу".

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