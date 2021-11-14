Бывшая жена известного рэп-исполнителя Потапа Ирина Горовая полетела на отдых в испанский город Мадрид и поделилась интересными свиньями.

Как пишет Politeka.net, 43-летняя соучредитель продюсерского центра Mozgi Entertainment, CEO и генеральный продюсер группы компаний MOZGI GROUP Ирина Горовая 15 лет прожила в браке с известным рэп-певцом и продюсером Алексеем Потапенко, который сделал карьеру под псевдонимом Потап. В 2014 пара разошлась, но продолжают поддерживать дружеские отношения, у Горовой и Потапа есть общий сын Андрей.

В своем Instagram Ирина часто делится интересным контентом. На этот раз продюсер опубликовала фото из Мадрида, куда улетела.

"Мадрид 🇪🇸", - коротко написала Горовая.

На фото бывшая жена Потапа была в черных брюках и коричневой куртке, а поверх завязала кремовый свитер. Образ очень понравился певице Наде Дорофеевой. Также Горовая широко смеялась на камеру и во время фото подняла одну ногу.

"Куртка 🔥 ", - написала певица.

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