Відомий український співак та чоловік виконавиці Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян у своєму Instagram показав шанувальникам світлини з тренування.

Як пише Politeka.net, 43-річний український співак вірменського походження, автор пісень та заслужений артист України Арсен Мірзоян, який брав участь у вокальному проєкті "Голос країни", побудував успішну сольну кар’єру. На шоу Мірзоян познайомився із дочкою легендарної співачки Ніни Матвієнко Тонею. У 2017 пара одружилася.

Мірзоян активно веде свою сторінку в Instagram, де публікує різний контент. Цього разу співак поділився серією фото із тренування та похвалився своїми досягненнями. Так, співак пробіг майже вісім кілометрів за 47 хвилин.

"Біг за чемпіоном! Знайомились з трасою :)", - написав Арсен та подякував за тренування.

"Майданчик @ocr_character – топове місце для тренування🔥", " І чекаємо на старті 11 грудня!🥳", "Чудово пробіглися 🏃👍🔥", - написали в мережі шанувальники виконавця.

Рaніше Politeka писала, що Тоня Матвієнко, яка народила в 17 років, розповіла, які вони з Мірзояном батьки: "Мене не хвалили".

Нагадаємо, що дочка Матвієнко і Мірзояна пішла по стопах зіркових батьків, кадри: "Замутили ми з Нінухою дует!".

A ще Politeka повідомляла, що Ніна Матвієнко чесно розповіла, чому прийняла в штики Мірзояна: "Я не хотіла цього шлюбу".