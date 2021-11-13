Відома українська телеведуча Леся Нікітюк на камеру вирішила відчитати свого пухнастого друга - песика Рафіка, з яким живе три роки і називає своїм "меценатом".

Як пише Politeka.net, артистка записала в Instagram кілька Stories і розповіла, що була відсутня вдома 4 години.

"Не прикидайся, що ти чекав мене, плакав і страждав. Скажи, що ти просто на просто спав, всім зрозуміло, що ти заспаний пес», - відчитала собаку Леся.

У другій історії Нікітюк вирішила показати, що вміє її Рафік. Вона простягнула руку і попросила дати лапу. Однак пес не продемонстрував свої досягнення.

"Дай лапку мені, покажи, чому ти навчився", попросила артистка.

Відзначимо, що Леся Нікітюк називає свого підопічного - білу собачку породи вест-хайленд-уайт-тер'єр, або вести "меценатом", тому що він приносить їй заробіток, знімаючись в рекламних інтеграціях і різних фотосесіях. Ще Рафік раз на місяць розвозить корм по притулках.

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