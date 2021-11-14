Відгримів черговий випуск шоу "Маска" з детективами Олею Поляковою, Андрієм Данилком, Олегом Винником, Настею Каменських і Дзідзьо. Цього разу розсекретили ім'я Совеня.

Під маскою Совеня переховувався лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець. Відповідні кадри опубліковані на офіційній сторінці шоу в Instagram, передає Politeka.net. Жоден з детективів, до речі, не зміг правильно назвати ім'я учасника.

"Вперше мені приємно, що не тільки за себе соромно, що я не вгадав. На будь-кого міг подумати, що там Сергій Танчинець, але тільки не Совеня! А тобі, Сергій, величезне спасибі за такий сюрприз!", - зазначив Винник.

Полякова здивувалася, як артист міг так високо "ухати":

"У тебе ж дуже низький оксамитовий голос, як ти співав?"

"Ну як так може бути?",- дивувався, в свою чергу, Данилко, який потім приміряв маску Совеня.

"Я намагався якнайкраще приховати свій голос і заплутати вас. Костюм цікавий і відчуваю себе в ньому, як в дуплі. Чув, що ви мріяли побачити Совеня без дупла, однак це цілісний образ і за задумом я повинен був перебувати тут до кінця", - прокоментував Танчинець.

Користувачі, не менш уражені, ніж детективи, бурхливо обговорюють подію:

"Нічого собі... Навіть і подумати не могла! Сергій класний 👏 приємно було його побачити в цьому шоу 😍"

"Тільки сподобалася маска Совеня, так її відразу викинули 😂"

"Ой Божечки👏 👏 👏 я не можу 😂 😂 😂 як совеня з дупла визирало))) тими лапками стукало по дуплу)))) класно зробили!!!"

"Це ка*єц! 😮 Це не підказки, а суцільна плутанина! Я коли побачила Сергія, трохи очі не розгубила!"

"А Данилку личить маска Совеня🤣"

"Нарешті перша маска другого сезону, яку відгадав. Цього випуску почув там голос Сергія, і перевірив підказки все зійшлося 😎 Була дуже мила маска, шкода, що вилетіла❤️"

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