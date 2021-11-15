Колишня дружина відомого реп-виконавця Потапа Ірина Горова показала, як відпочиває в одному з ресторанів Мадрида і насолоджується часом, вільним від роботи.

Нещодавно Ірина вирушила на відпочинок в Мадрид, звідки активно ділиться новими кадрами, показує щасливі моменти з життя і інтригує яскравими Сторі. Як правило, про особисте життя Горова не розповідає.

Тому і під кадрами в підписах вона нічого зайвого не пише. Цього разу їй вдалося порадувати атмосферним знімком в одному з місцевих ресторанів.

Позувала на кадрі Горова без зайвого пафосу – проста біла сорочка, звичні аксесуари, мінімум косметики і проста зачіска.

"Ооуу перша; неймовірна 👑; ніжна ❤️; навіть в повсякденному образі все одно видно твій хороший смак. наймодніша і найкрасивіша❤️😍; напишіть де було смачно) спасибі; дуже красива і приваблива " - пишуть в мережі.

Нагадаємо, 43-річна співзасновник продюсерського центру Mozgi Entertainment, CEO і генеральний продюсер групи компаній MOZGI GROUP Ірина Горова 15 років прожила в шлюбі з відомим реп-співаком і продюсером Олексієм Потапенко, який зробив кар'єру під псевдонімом Потап. У 2014 пара розійшлася, але продовжують підтримувати дружні стосунки, у Горової і Потапа є спільний син Андрій.

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