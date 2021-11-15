Бывшая жена известного рэп-исполнителя Потапа Ирина Горовая показала, как отдыхает в одном из ресторанов Мадрида и наслаждается временем, свободным от работы.

Недавно Ирина отправилась на отдых в Мадрид, откуда активно делится новыми кадрами, показывает счастливые моменты из жизни и интригует яркими Стори. Как правило, о личной жизни Горовая не рассказывает.

Поэтому и под кадрами в подписях она ничего лишнего не пишет. В этот раз ей удалось порадовать атмосферным снимком в одном из местных ресторанов.

Позировала на кадре Горовая без лишнего пафоса – простая белая рубашка, привычные аксессуары, минимум косметики и простая прическа.

«Ооуу первая; Невероятная 👑; Нежная ❤️; даже в повседневном образе все равно виден твой хороший вкус. самая модная и самая красивая ❤️😍; Напишите где было вкусно)спасибо; Очень красивая и привлекательная» - пишут в сети.

Напомним, 43-летняя соучредитель продюсерского центра Mozgi Entertainment, CEO и генеральный продюсер группы компаний MOZGI GROUP Ирина Горовая 15 лет прожила в браке с известным рэп-певцом и продюсером Алексеем Потапенко, который сделал карьеру под псевдонимом Потап. В 2014 пара разошлась, но продолжают поддерживать дружеские отношения, у Горовой и Потапа есть общий сын Андрей.

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