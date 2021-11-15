На "Україні" відбулася прем'єра вже другого сезону шоу

Відомий український виконавець та суддя популярного шоу "Маска" Андрій Данилко, який виступав в образі Вєрки Сердючки, жартівливо показав жест кулаками своїм колегам.

Як пише Politeka.net, Андрій Данилко, який багато років виходив на сцену в образі Вєрки Сердючки та здобув чималу популярність, став детективом другого сезону популярного шоу "Маска", прем’єра якого відбулася 23 жовтня на телеканалі "Україна".

Так, Данилко разом зі своїми колегами Настею Каменських, Олею Поляковою, Дзідзьом та Олегом Винником відгадують, хто з відомих українців ховається під маскою.

У своєму Instagram Каменських показала змонтоване відео зі смішними моментами четвертого випуску шоу, де Данилко показав характер та жартівливо пригрозив кулаками своїм колегам.

"Андрій вже біситься, дивіться", - сказала Настя.

Зі слів Насті Каменських, вона та Оля Полякова вже дістали Данилка.

"Трішки з Олею задовбали Андрія своїми танцями", - сказала Настя.

"Задовбали!", - емоційно крикнув Андрій.

Рaніше Politeka писала, що Лілія Ребрик після "Маски" розкрила, в чому любить ходити вдома: "В цьому борщі не звариш!".

Нагадаємо, що Каменських у вузькому корсеті вип'ятила принади перед Олегом Винником: "Гарно виглядаєте разом".

A ще Politeka повідомляла, що Данилко розкрив, чому Вєрка Сердючка не виступає в Росії: "Чекаю, коли...".