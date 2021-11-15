Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка наважилася взяти участь в проєкті "Танці з зірками", емоційно звернулася до шанувальників після виступу в чвертьфіналі.
Як пише Politeka.net, українська чемпіонка та фехтувальниця Ольга Харлан, яка бере участь у шоу "Танці з зірками" та виходить на паркет із хореографом Дмитром Дікусаром, стала єдиною жінкою-учасницею, яка залишилася на шоу. У чверть фіналі спортсменка станцювала одразу з двома партнерами. Вона вийшла на паркет та виконала аргентинське танго разом зі своїм партнером Дікусаром та суддею шоу Максимом Чмерковським під пісню Діми Монатіка "Сильно" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
За результатами крайнього ефіру пара Харлан та Дікусара стала півфіналістами шоу. У своєму Instagram Ольга записала емоційне звернення після танцю з Дмитром та Максимом.
"Друзі, ми в півфіналі. Я дуже рада, я просто дуже втомлена, по моїх очах, по-моєму, видно. Але тим не менше, ми дуже вам вдячні, ви нам дозволяєте йти далі. Постійно буду це казати: "Ви дозволяєте нам йти далі". Дякую вам велике, за ваші голоси, за підтримку, за ваші всі повідомлення. Ми все читаємо. Вибачте, що не завжди відповідаємо, бо їх реально дуже багато", - сказала Харлан у своєму Instagram.
Софія Ротару на тлі чуток про важку хворобу збирається до Росії: "О боги..."
Схудла на 20 кг солістка KAZKA Зарицька без комплексів показала фото з душу: "Насичений день"
Режим надзвичайного стану загрожує п'яти областям, у МВС назвали причину: "У випадку..."
Дорофєєва після термінової госпіталізації показала гематоми на тілі: "Медики не могли..."
Дружина продюсера "Квартал 95" в маленькому купальнику змогла здивувати фігурою на відпочинку: "Ох, Аня..."
Рaніше Politeka писала, що претенденти на перемогу в "Танцях з зірками" вилетіли за крок від півфіналу: "Краще б Войтенко пішов".
Нагадаємо, що учасниця "Танців з зірками" Харлан показала рідкісні кадри з красунею-сестрою: "Тань, ти...".
A ще Politeka повідомляла, що Чмерковський з "Танців з зірками" став партнером Харлан і здивував українців: "Це буде спекотно".