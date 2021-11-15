Відомий українська співак Віталій Козловський, який виступав на День перемоги в Росії в 2018 році, зізнався журналістам, що дуже жаліє про цей вчинок.

Як пише Politeka.net, популярний український співак Віталій Козловський, який прославився після проєктів "Шанс" та "Нова хвиля" у 2003 та 2004 роках, дав відверте інтерв’ю журналістці програми "Зірковий шлях".

Однією із тем була позиція співака щодо концертів у Росії. Як виявилося, Козловського і досі запрошують заспівати на сцені країни-агресора, але позиція виконавця одностайна.

"Поки не вирішиться питання між нашими країнами, ні в яку Росію я і думати не буду їхати. Тому що свого часу я зробив величезну помилку, поїхавши на 9 травня та дав концерти в Росії. Так, я там дуже непогано заробив, але після цих концертів я зрозумів одну дуже важливу річ: я думав, що я нікому не цікавий (раніше), що за мною ніхто не спостерігає, і якщо я поїду виступати в Росію, то нічого поганого не станеться", - сказав Козловський.

За словами співака, він надіявся самоствердитися як артист, виступаючи перед незнайомою публікою.

"Але приїхавши в Україну я отримав такий ляпас по морді, по печінці по всьому. Тобто я роки два не міг нормально гастролювати, нічого… Але я розумію, що це був правильний удар зі сторони моєї країни", - сказав Віталій.

За його словами, він дуже жаліє про цю помилку та більше ніколи її не повторить. Ні за яких обставин, каже Віталій, більше туди не поїде.

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