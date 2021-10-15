Співачка Оля Цибульська, кума Дзідзьо, показала Віталія Козловського в незвичайному образі, розсмішивши українців в Instagram.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська є популярною співачкою, а також кумою Дзідзьо. Також артистка веде з Віталієм Козловським одну з передач на музичному каналі. У себе в Instagram Цибульська вирішила показати, які образи у ведучих будуть.

На фото Віталій надів червону сукню і перуку з квіточкою. Поруч сиділа Оля у футболці, з вусами і в штанях. Цибульська опублікувала пару фото, дозволивши українцям оцінити образи у всій красі.

"Кому з нас підходить більше: мені Чи Козловському?",- написала Оля.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Ой, у Козловського такі колготки шикарні," утеплені"," Віталік цаца, вогонь"," ви реально схожі один на одного"," а ноги поголити забув"," дожилися"," Кончіта Вурст","це прекрасно".

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