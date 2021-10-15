Співачка Оля Цибульська, кума Дзідзьо, показала Віталія Козловського в незвичайному образі, розсмішивши українців в Instagram.
Як пише Politeka.net, Оля Цибульська є популярною співачкою, а також кумою Дзідзьо. Також артистка веде з Віталієм Козловським одну з передач на музичному каналі. У себе в Instagram Цибульська вирішила показати, які образи у ведучих будуть.
На фото Віталій надів червону сукню і перуку з квіточкою. Поруч сиділа Оля у футболці, з вусами і в штанях. Цибульська опублікувала пару фото, дозволивши українцям оцінити образи у всій красі.
"Кому з нас підходить більше: мені Чи Козловському?",- написала Оля.
Пугачова з Орбакайте відпалили на вечірці у Баскова, Галкін все зняв на камеру: «Алла не змінюється!»
Трагедія на українській трасі, багато жертв: відео з місця
Ситуація з ковідом на межі, Україна рухається за "італійським" сценарієм: попередження МОЗ
Суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво, який мріє про шлюб з українкою, показав, з ким ділить своє величезне ліжко: фото
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Ой, у Козловського такі колготки шикарні," утеплені"," Віталік цаца, вогонь"," ви реально схожі один на одного"," а ноги поголити забув"," дожилися"," Кончіта Вурст","це прекрасно".
Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська подражнила стрункими ніжками, забравшись в ліжко у вечірній сукні
А ще Politeka повідомляла, що SLAVIA жорстко відповіла Цибульською, висловившись про її стосунки з Дзідзьо
Також Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська засвітила в романтичній поїздці чоловіка, якого ховає від камер