Співачка і телеведуча Оля Цибульська зі своїм другом і колегою Віталієм Козловським перевтілилися в моторошних персонажів для хелловінського ефіру.

Як пише Politeka.net, в Instagram у співачки з'явилися відео зі зйомок, на яких їх гримували і готували до ефіру. Ольга була в мексиканському образі мертвої нареченої, а Козловського гримували в білий колір. Поки зіркова парочка готувалася до зйомок, традиційно обмінювалася жартами.

"Думаю, на сайт знайомств виставити фотку свою", - зазначила Цибульська, показуючи свій макіяж.

"І мою", - попросив Козловський.

"І твою", - підтвердила артистка.

Після цього Козловський запропонував Цибульській листуватися в Тіндері, на що вона відповіла згодою. Також артист похвалився, що це саме він розмалював Цибульську до Хелловіну.

Як відомо, зірки вже довгий час ведуть шоу WEEKEND на М1, яке виходить в ефір у суботу та неділю. В ефірі вони постійно жартують один над одним.

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