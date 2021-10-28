Співачка і телеведуча Оля Цибульська зі своїм другом і колегою Віталієм Козловським перевтілилися в моторошних персонажів для хелловінського ефіру.
Як пише Politeka.net, в Instagram у співачки з'явилися відео зі зйомок, на яких їх гримували і готували до ефіру. Ольга була в мексиканському образі мертвої нареченої, а Козловського гримували в білий колір. Поки зіркова парочка готувалася до зйомок, традиційно обмінювалася жартами.
"Думаю, на сайт знайомств виставити фотку свою", - зазначила Цибульська, показуючи свій макіяж.
"І мою", - попросив Козловський.
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"І твою", - підтвердила артистка.
Після цього Козловський запропонував Цибульській листуватися в Тіндері, на що вона відповіла згодою. Також артист похвалився, що це саме він розмалював Цибульську до Хелловіну.
Як відомо, зірки вже довгий час ведуть шоу WEEKEND на М1, яке виходить в ефір у суботу та неділю. В ефірі вони постійно жартують один над одним.
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