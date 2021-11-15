Известный украинский певец Виталий Козловский выступавший на День победы в России в 2018 году, признался журналистам, что очень жалеет об этом поступке.

Как пишет Politeka.net популярный украинский певец Виталий Козловский, который прославился после проектов "Шанс" и "Новая волна" в 2003 и 2004 годах, дал откровенное интервью журналистке программы "Зірковий шлях".

Одной из тем была позиция певца относительно концертов в России. Как оказалось, Козловского до сих пор приглашают спеть на сцене страны-агрессора, но позиция исполнителя единодушна.

"Пока не решится вопрос между нашими странами, ни в какую Россию я и думать не буду ехать. Потому что в свое время я совершил огромную ошибку, поехав на 9 мая и дал концерты в России. Да, я там очень неплохо заработал, но после этих концертов я понял одну очень важную вещь: я думал, что я никому не интересен (раньше), что за мной никто не наблюдает, и если я поеду выступать в Россию, то ничего плохого не произойдет", - сказал Козловский.

По словам певца, он надеялся самоутвердиться как артист, выступая перед незнакомой публикой.

"Но приехав в Украину я получил такую пощечину по морде, по печени по всему. То есть я года два не мог нормально гастролировать, ничего ... но я понимаю, что это был правильный удар со стороны моей страны", - сказал Виталий.

По его словам, он очень жалеет об этой ошибке и больше никогда ее не повторит. Ни при каких обстоятельствах, говорит Виталий, больше туда не поедет.

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