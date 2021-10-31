Відомий український співак і телеведучий Віталій Козловський вирішив поділитися з шанувальниками своїми думками з приводу життя в соціальних мережах.

Як повідомляє Politeka.net, 36-річний артист опублікував фото, на якому виглядав дуже сумним. Під постом Козловський вирішив розповісти, що у нього на душі.

«В тебе очі сумні! А де посмішка!? - під подібними фото пишуть люди. Я не вірю соцмережам і знаю, як легко тут створити образ, який не має нічого спільного з реальністю. Ми транслюємо те, що хочемо, чи що доречне нам по образу, настрою чи стратегії… Ми стали самі собі піарниками – намагаємось показувати лише те життя, до якого прагнемо – успішне, щасливе, багате і т д.», - поділився своїми міркуваннями артист.

За його словами, соціальні мережі можуть як мотивувати, так і змусити іноді відчувати себе жалюгідним.

"Зараз, до речі, працюю над піснею, в основі якої тема двостороннього життя, як сяючий місяць, а друга сторона вся в тіні. Ось так от", - додав артист.

Нагадаємо, що Козловський поділився гарною новиною: "на першому місці тепер...".

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