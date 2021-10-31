Известный украинский певец и телеведущий Виталий Козловский решил поделиться с поклонниками своими мыслями по поводу жизни в социальных сетях.

Как сообщает Politeka.net, 36-летний артист опубликовал фото, на котором выглядел очень грустным. Под постом Козловский решил рассказать, что у него на душе.

«У тебя глаза грустные! А где улыбка! – под подобными фото пишут люди. Я не верю соцсетям и знаю, как легко здесь создать образ, не имеющий ничего общего с реальностью. Мы транслируем то, что хотим, или, что уместно нам по образу, настроению или стратегии… Мы стали сами себе пиарщиками – пытаемся показывать только ту жизнь, к которой стремимся – успешная, счастливая, богатая и т.д», - поделился своими рассуждениями артист.

По его словам, социальные сети могут как мотивировать, так и заставить иногда чувствовать себя жалким.

«Сейчас, кстати, работаю над песней, в основе которой тема двусторонней жизни, как сияющий месяц, а вторая сторона вся в тени. Вот так вот», - добавил артист.

Напомним, что Козловский поделился хорошей новостью: "На первом месте теперь...".

Как сообщала Politeka, Цибульская и Козловский удивили жутким перевоплощением: кадры.

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