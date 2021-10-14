Відомий український артист Віталій Козловський, у якого нещодавно помер батько, поділився гарною новиною і звернувся до українців.

Як передає Politeka.net, Віталій Козловський є відомим українським співаком. Він прославився ще в 2003-му році, коли переміг на телепроекті "Шанс". Весь цей час співак веде сольну кар'єру. Як відомо, нещодавно у артиста в сім'ї сталася трагедія, у нього помер батько.

Так, цього разу артист поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Віталій Козловський щасливий тримає статуетку, яку він отримав за свою пісню "Мала, танцюй".

"Це не просто чергова гарна статуетка, яка б тішила моє марнославство. Це символ вашої любові! Адже її вибороли для мене ви, своїми голосами, активністю та підтримкою.

«Мала, танцюй» - особлива пісня. Вона стала точкою відрахунку нового етапу в моєму житті. За спиною стільки помилок і розчарувань, і саме вона відродила мою віру в себе, розставила пріоритети. Мені перестало бути цікавим робити безглузді вчинки, витрачати себе на маячню, піар, хайп, який знецінював мене як артиста.

На першому місці тепер МУЗИКА, та, яка йде від мого серця до ваших сердець.❤️=❤️ І знати, що вона почута, вона надихає, що її люблять та співають - це найдорожче, що може бути для мене!

Величезна подяка авторам ", - звернувся до українців Віталій Козловський.

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