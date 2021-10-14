Известный украинский артист Виталий Козловский, у которого недавно умер отец, поделился хорошей новостью и обратился к украинцам.

Как передает Politeka.net, Виталий Козловский является известным украинским певцом. Он прославился еще в 2003-ем году, когдав победил на телепроекте "Шанс". Всё это время певец ведет сольную карьеру. Как известно, недавно у артиста в семье произошла трагедия, у него умер отец.

Так, на этот раз артист поделился новым фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Виталий Козловский счастливый держит статуэтку, которую он получил за свою песню "Мала, танцюй".

"Это не просто очередная хорошая статуэтка, которая тешит мое тщеславие. Это символ Вашей любви! Вы ее завоевали для меня вы, своими голосами, активностью и поддержкой. «Малая, танцуй» - особая песня. Она стала точкой отсчета нового этапа в моей жизни. За спиной столько ошибок и разочарование, и именно она возродила мою веру в себя, расставила приоритеты. Мне перестало быть интересным делать бессмысленные поступки, терять себя на маячный, пиар, хайп, который обесценивал меня как артиста. На Первом месте теперь МУЗЫКА, та, которая уходит от моего сердца к вашим сердцам .❤️ = ❤️ И знать, что она будет услышана, она вдохновляет, что ее любят и поют - это самое дорогое, что может быть для меня! Огромное спасибо", - обратился к украинцам Виталий Козловский.

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