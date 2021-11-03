Співачка Оля Полякова викликала фурор ефектним образом та ракурсом на свіжому фото з Італії - не встояли навіть її колеги по цеху.
38-річна Полякова поділилася в своєму мікроблозі в Instagram знімком, зробленим в Катанії (місті на східному узбережжі острова Сицилія, Італія), передає Politeka.net.
"Комісарка Катаньї)))))) ось і видала свій вік🤣", - підписала кадр Полякова, мабуть, роблячи відсилання на італійський серіал "Спрут" (1984 - 2001 рр.), де головного персонажа звали Комісар Каттані.
Співачка обрала найбільш "смачний" ракурс, щоб продемонструвати свою жіночну і струнку фігуру. Оля позувала в темних джинсах із завищеною талією і прозорій кофтині, крізь яку проглядалася нижня білизна. Дуту курточку Полякова спустила на плечі.
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Користувачі кинулися коментувати побачене і ставити "лайки". Колеги Полякової теж оцінили "сердечками" це фото. Зокрема, співачці вдалося зачепити актрису Ольгу Сумську, балерину Катерину Кухар, артистів Віталія Козловського і Санту Дімопулос і багатьох інших. Дружина Дмитра Монатіка Ірина Демічева і співачка Оля Цибульська залишили в коментарях "вогники".
"Всім би так виглядати в такому віці😍 🔥"
"Бо-ги-ня і крапка❤️"
"🔥Полякова супер жінка🔥"
"Стройняжка👏 🔥 😍"
"Ухх, дуже крута!!! Фігура вогонь!"
"Струнка лань🤩 😍 😍"
"Так і так!🔥Королева 👑 🎼ночі! Сяй🙌 Наш український 💎 🤩діамант!💎"
"Хороша мати👏"
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