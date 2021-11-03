Співачка Оля Полякова викликала фурор ефектним образом та ракурсом на свіжому фото з Італії - не встояли навіть її колеги по цеху.

38-річна Полякова поділилася в своєму мікроблозі в Instagram знімком, зробленим в Катанії (місті на східному узбережжі острова Сицилія, Італія), передає Politeka.net.

"Комісарка Катаньї)))))) ось і видала свій вік🤣", - підписала кадр Полякова, мабуть, роблячи відсилання на італійський серіал "Спрут" (1984 - 2001 рр.), де головного персонажа звали Комісар Каттані.

Співачка обрала найбільш "смачний" ракурс, щоб продемонструвати свою жіночну і струнку фігуру. Оля позувала в темних джинсах із завищеною талією і прозорій кофтині, крізь яку проглядалася нижня білизна. Дуту курточку Полякова спустила на плечі.

Користувачі кинулися коментувати побачене і ставити "лайки". Колеги Полякової теж оцінили "сердечками" це фото. Зокрема, співачці вдалося зачепити актрису Ольгу Сумську, балерину Катерину Кухар, артистів Віталія Козловського і Санту Дімопулос і багатьох інших. Дружина Дмитра Монатіка Ірина Демічева і співачка Оля Цибульська залишили в коментарях "вогники".

"Всім би так виглядати в такому віці😍 🔥"

"Бо-ги-ня і крапка❤️"



"🔥Полякова супер жінка🔥"

"Стройняжка👏 🔥 😍"

"Ухх, дуже крута!!! Фігура вогонь!"

"Струнка лань🤩 😍 😍"

"Так і так!🔥Королева 👑 🎼ночі! Сяй🙌 Наш український 💎 🤩діамант!💎"

"Хороша мати👏"

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