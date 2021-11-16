Відомий хореограф та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розповів Каті Осадчій в "Світському житті", чому вони з дружиною Ліліаною вирішили завести собаку.

Як пише Politeka.net, 39-річний український танцюрист та хореограф Влад Яма, який є незмінним суддею проєкту "Танці з зірками", зі своєю дружиною Ліліаною Кудлай (дівоче прізвище жінки) уже понад шість років живе у щасливому шлюбі. Разом вони виховують 6-річного сина Леона.

В інтрев’ю Каті Осадчій у "Світському житті" Яма розповів про поповнення в сім’ї. Так, Влад з дружиною та сином завели собаку. За словами Ями, Ліліана та Леон вмовляли його завести чотирилапого друга майже два роки.

"Я теж дуже люблю собак, але я до останнього впирався, а потім здався. Зараз дуже тішуся з цього", - сказав хореограф.

На запитання Осадчої, чи рішення завести собаку – це репетиція перед народженням другої дитини, Яма відповів ствердно. Більше того, хореограф розповів, що вони з дружиною дуже хочуть другу дитину, а можливо і третю.

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