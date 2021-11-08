Український хореограф Влад Яма, який є беззмінним суддею "Танців з зірками", показав, чим займався на відпочинку з сином і дружиною.

Як пише Politeka.net, в Instagram артист опублікував кадри, зроблені на Мальдівах. Він з сім'єю вирішив насолодитися екстремальним відпочинком і політати на гідроплані. На фото Яма позував у майці, засвітивши свої біцепси, на що відразу ж звернули увагу шанувальники.

"Погода сказала "так" і ми полетіли на гідролітаку. І знову вперше в житті. Свіжо. Яскраво. Незабутньо. Рекомендую", - підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу приємних слів і відгуків про його зовнішність.

"На першому фото здалося, що Джиган стоїть) а це Влад так розкачався", "Кайф", «Супер», "Класні", "Клас! А хто був за штурвалом цього гідроплана? Все одно дуже здорово!", "Відмінного відпочинку! Була тут! Все супер, особливо, якщо не любите галасливого відпочинку", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що негода ледь не зіпсувала Владу Ямі з дружиною розкішний відпочинок на Мальдівах: "минуло 7 хвилин...".

Раніше повідомлялося, що Влад Яма і Чмерковський померкли на тлі зоряної колеги: "очей не відірвати".

Також Politeka розповідала, що Влад Яма показав, яку засмагу привіз з Мальдів: кадри.