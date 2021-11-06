Хореограф і танцюрист Влад Яма, суддя проекту "Танці з зірками", показав, як проводить з дружиною лілією і сином Леоном час на Мальдівах, опублікувавши сторіси в Instagram.
Як пише Politeka.net, Влад Яма виконав бажання дружини і все сімейство вирушило на відпочинок на Мальдіви. Тепер пара постійно ділиться фото і відео в Instagram, показуючи, як розважаються в Індійському океані.
На нових кадрах, які Влад розмістив у сторіс, хореограф показав, як Лілія фотографувала океан.
"Коли у Лілії ями в кадрі одна краса, а у мене дві", - написав Влад.
Чоловік Пугачової Галкін здивував несподіваним одкровенням: "Не завжди твоя дружина..."
Дружина продюсера "Квартал 95" після трагічної звістки не змогла мовчати: "Він вже не повернеться..."
Авіакатастрофа забрала життя відомої співачки: спливли кадри з літака незадовго до трагедії
Онуки Чапкіса з різницею в сім років вразили зовнішньою схожістю: як виглядають нащадки легенди "Танців з зірками"
Третя доза вакцини від коронавірусу: голова МОЗ повідомив українцям важливі деталі, коли почнуть колоти
Після цього хореограф показав себе мокрого, сказавши:"Поплавали, тепер погріємося".
На наступному сторіс зірка був у басейні з дружиною і сином. А після показав, як лежить на гамаку.
"Ми повернемося", - написав Влад.
А після цього хореограф показав дощ, який почався на острові.
"Минуло 7 хвилин...",- написав Влад, скаржачись на погоду.
Нагадаємо, дружина Влада Ями похвалилася розкішним окремим бунгало на Мальдівах
А ще Politeka писала, що суддя "Танців з зірками" Влад Яма розповів, як хвороба позбавила його мрії
Також Politeka повідомляла, що дружина судді "Танців з зірками" Влада Ями в леопардовому бікіні підняла не тільки настрій