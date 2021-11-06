Хореограф і танцюрист Влад Яма, суддя проекту "Танці з зірками", показав, як проводить з дружиною лілією і сином Леоном час на Мальдівах, опублікувавши сторіси в Instagram.

Як пише Politeka.net, Влад Яма виконав бажання дружини і все сімейство вирушило на відпочинок на Мальдіви. Тепер пара постійно ділиться фото і відео в Instagram, показуючи, як розважаються в Індійському океані.

На нових кадрах, які Влад розмістив у сторіс, хореограф показав, як Лілія фотографувала океан.

"Коли у Лілії ями в кадрі одна краса, а у мене дві", - написав Влад.

Після цього хореограф показав себе мокрого, сказавши:"Поплавали, тепер погріємося".

На наступному сторіс зірка був у басейні з дружиною і сином. А після показав, як лежить на гамаку.

"Ми повернемося", - написав Влад.

А після цього хореограф показав дощ, який почався на острові.

"Минуло 7 хвилин...",- написав Влад, скаржачись на погоду.

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