Украинский хореограф Влад Яма, который является бессменным судьей «Танців з зірками», показал, чем занимался на отдыхе с сыном и женой.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм артист опубликовал кадры, сделанные на Мальдивах. Он с семьей решил насладиться экстремальным отдыхом и полетать на гидроплане. На фото Яма позировал в майке, засветив свои бицепсы, на что сразу же обратили внимание поклонники.

«Погода сказала «да» и мы полетели на гидросамолёте. И снова впервые в жизни. Свежо. Ярко. Незабываемо. Рекомендую», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу приятных слов и отзывов о его внешности.

«На первой фото показалось, что Джиган стоит) а это Влад так раскачался», «Кайф», «Супер», «Классные», «Класс! А кто был за штурвалом этого гидроплана? Всё равно очень здорово!», «Отличного отдыха! Была здесь! Все супер, особенно, если не любите шумного отдыха», - пишут пользователи сети.

Напомним, что непогода едва не испортила Владу Яме с женой роскошный отдых на Мальдивах: "Прошло 7 минут...".

Ранее сообщалось, что Влад Яма и Чмерковский померкли на фоне звездной коллеги: "Глаз не оторвать".

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