Колишній герой українського "Холостяка" і нинішній суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський вразив зовнішністю разом з колегами на проекті.

У кожному випуску шоу "Танці з зірками" не тільки учасники, а й судді намагаються здивувати яскравими образами, пише Politeka.net.

Цього разу прима-балерина Катерина Кухар затьмарила красою своїх колег Влада Яму і Макса Чмерковського. Обидва чоловіки виглядали вражаюче в костюмах, при цьому вони померкли на тлі артистки.

Катерина Кухар блищала в довгій чорній сукні, яка підкреслила її струнку талію. Зачіска хвилями і вечірній макіяж доповнили образ.

Публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів. Деякі користувачі Мережі відзначали, що артистка постала зовсім іншою.

"Катюшо, розкішна богиня! Очі не відірвати!💃 ", "Яка ти красива💋", " феєрична🔥 🔥 🔥", " Вау 🤩 шикарний образ 💔", "❤️😍👏👏👏Катя, ви з кожним днем все гарніше☺❤️Браво!Так тримати!😍 👏 ", "Розумниця, красуня, шарм зашкалює❤️❤️❤️❤️❤️", "ти зовсім інша тут! Нереально красива❤️", " вам личить бути в оточенні красивих чоловіків🔥 🔥 🔥", "о мій Бог!!! Ти сама досконалість!!! обожнювана!!!

БОГИНЯ !!!❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

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