Хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками" разом з Лілією показали свою засмагу, дозволивши зазирнути до себе у ванну.

Як пише Politeka.net, Влад Яма і Лілія тільки повернулися з відпочинку на Мальдівах. Пара вже довгий час разом, але оформила відносини в 2015 році. У Влада і лілії є син Леон, якого до минулого року вони ховали. Не забуває пара і про Instagram, де ділиться багатьом цікавим.

На останньому сторіс Влад здався разом з Лілією. Парочка була практично без одягу, вирішивши показати, яку засмагу привезли з Індійського океану. Влад зняв на телефон, показавши вимазаного себе і дружину в піні.

"Веземо з собою засмагу", - написав Влад.

До цього суддя "Танців з зірками" показував, як за ними їхала поліція по вулиці.

"Лео, за нами поліція", - сказав Влад під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів.

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