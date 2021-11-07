Хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками" вместе с Лилией показали свой загар, позволив заглянуть к себе в ванную.
Как пишет Politeka.net, Влад Яма и Лилия только вернулись из отдыха на Мальдивах. Пара уже долгое время вместе, но оформила отношения в 2015 году. У Влада и Лилии есть сын Леон, которого до прошлого года они прятали. Не забывает пара и об Инстаграм, где делится многим интересным.
На последнем сторис Влад показался вместе с Лилией. Парочка была практически без одежды, решив показать, какой загар привезли из Индийского океана. Влад заснял на телефон, показав вымазанного себя и жену в пене.
"Везем с собой загар", - написал Влад.
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До этого судья "Танців з зірками" показывал, как за ними ехала полиция по улице.
"Лео, за нами полиция", - сказал Влад под фото.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.
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