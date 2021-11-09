Український хореограф Влад Яма, який є беззмінним суддею "Танців з зірками", відпочиває з красунею-дружиною і сином на екзотичних Мальдівах.

Як пише Politeka.net, в Instagram артист і його дружина показують кадри свого відпочинку.

Подружжя раніше зізналися, що давно мріяли потрапити в це місце і ретельно планували поїздку.

У нових сторіс дружина Влада Ями Ліліана показала екзотичну флору островів.

Крім того, родині Влада пощастило побачити веселку на Мальдівах.

"Навіть так було", - написала дружина хореографа.

А також Ліліана Яма похвалилася кадрами, на яких позувала в пальмовому листі.

Дружина Влада Ями була одягнена в леопардовий купальник.

Зазначимо, раніше Влад Яма з дружиною віддалися екстремальним розвагам на Мальдівах. Вони вперше літали на гідролітаку. Схоже, такий вид відпочинку припав до душі українському хореографу, і він рекомендував обов'язково спробувати таку розвагу.

Нагадаємо, що негода ледь не зіпсувала Владу ямі з дружиною розкішний відпочинок на Мальдівах: "минуло 7 хвилин...".

Раніше повідомлялося, що Влад Яма і Чмерковський померкли на тлі зоряної колеги: "око не відірвати".

Також Politeka розповідала, що Влад Яма показав, яку засмагу привіз з Мальдів: кадри.